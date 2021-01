SARS-CoV-2: primo rapporto EMA sul vaccino Pfizer, “è sicuro”

Secondo i primi dati raccolti dalla sua immissione in commercio, il vaccino Pfizer-BioNtech risulta essere sicuro: lo conferma l’Agenzia europea del farmaco, nel primo rapporto aggiornato sul farmaco. Le “segnalazioni di sospette reazioni allergiche gravi non hanno identificato nuovi aspetti riguardanti la natura di effetti collaterali noti“, scrive Ema e “nessun problema specifico per la sicurezza è stato identificato per l’uso del vaccino in soggetti anziani fragili“. “I vantaggi – conclude Ema – di Comirnaty nella prevenzione del COVID-19 continuano a superare i rischi e nessuna modifica è consigliata riguardo all’uso“.