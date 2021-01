SARS-CoV-2, a Shanghai persone isolate per Covid: le autorità danno l’ok per trascorrere la quarantena con gli animali domestici

Nuovi casi di SARS-CoV-2 a Shanghai: una vecchia area residenziale del distretto di Huangpu è stata classificata come zona a medio rischio epidemico, quindi i residenti sono stati trasferiti in una struttura dove dovranno trascorrere 14 giorni di quarantena. Sul web circolano immagini di un residente che porta con sè, in braccio un cane. Le autorità cinesi hanno consentito alle persone di portare con sè i loro amici a quattro zampe, raccogliendo tanti consensi: “Quando si tratta di cani o gatti, i proprietari di animali domestici si preoccupano molto. E’ bene che siano isolati insieme“, ha scritto un utente sul web.