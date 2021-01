Maxi rave party illegale in Francia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. 2.500 persone si sono ammassate in un magazzino vuoto nel nord-ovest del Paese, dando vita poi a violenti scontri con la polizia intervenuta per disperderle. Ora è allarme per il possibile contagio da SARS-CoV-2, tanto che un cordone sanitario e’ stato creato intorno al luogo dove sono presenti ancora una parte dei festaioli, venuti anche dall’estero.

I gendarmi hanno tentato di “impedire” il rave party illegale a Lieuron, in Bretagna, ma “hanno incontrato la dura ostilita’ di molti partecipanti” che hanno appiccato il fuoco a una delle auto di pattuglia e hanno lanciato pietre e bottiglie, ha fatto sapere la prefettura. La procura ha aperto un’indagine per raduno illegale e violenza premeditata contro le autorita’.