SARS-CoV-2, le regioni chiedono di “rivedere i parametri” per l’assegnazione delle fasce di rischio: documento al vaglio dell’ISS

In un documento al vaglio dell’ISS, le Regioni chiedono di apportare alcuni cambiamenti che potrebbero influire sui 21 indicatori per stabilire l’assegnazione delle zone (gialla, arancione, rossa) nell’ambito del monitoraggio dell’epidemia di SARS-CoV-2 in Italia da parte della Cabina di regia. Tra questi, secondo quanto si e’ appreso, un diverso metodo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari effettuati, che potrebbe poi influire sul tasso di positivita’. Ad essere rivalutata potrebbe essere anche la definizione dei ‘casi’ e strategie di esecuzione dei test.