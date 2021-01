SARS-CoV-2 e ricerca, UNIRC: prestigioso riconoscimento per il Prof. Massimiliano Ferrara

A cinque mesi dall’inizio del Progetto “Dynamics of Covid-19” sostenuto dall’Università Bocconi – ICRIOS e promosso dal Decisions_Lab dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, i primi risultati scientifici ottenuti dal Gruppo di Ricerca coordinato dal Prof. Massimiliano Ferrara, già trovano collocazione in prestigiose riviste internazionali ad alto impatto. Oltre allo studio riguardante l’emergenza pandemica da coronavirus, sono stati avviati processi di ricerca che focalizzano sull’analisi delle pandemie da virus e gli effetti che da queste promanano nei sistemi socio-economici.

Il NESIN 2021 un premio per la ricerca internazionale e aperto a quei ricercatori coinvolti nell’istruzione universitaria e negli eventi di ricerca che accentuano il progresso scientifico, promosso in India e in tutto il Continente asiatico, ha voluto premiare l’intensa, proficua e eccellente attività di ricerca dell’Accademico reggino assegnandoli il prestigioso “Best Research Award” – International Research Awards on New Science Inventions 2021.