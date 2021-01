SARS-CoV-2: salgono a 79.146 le persone vaccinate in Italia, Germania al top e Francia fanalino di coda

Secondo l’ultimo aggiornamento riportato sul sito del Ministero della Sanità, sono salite a 79.146 le persone vaccinate finora in Italia contro SARS-CoV-2.

Dal 30 dicembre al primo gennaio sono state consegnate 469.950 dosi di vaccino.

Tra i vaccinati, le donne sono 46.709 e gli uomini 32.437. La regione con più somministrazioni è il Lazio (16.752) seguita dal Veneto (11.119) e dal Piemonte (9.719).

A livello europeo la Germania resta in vetta (ha vaccinato lo 0,23% della popolazione, con oltre 160mila dosi, più del doppio delle dosi somministrate rispetto all’Italia), la Danimarca ha coperto lo 0,5% della sua popolazione, l’Italia lo 0,12%, l’Estonia lo 0,19%. Pochissime le persone sinora immunizzate in Francia: in termini assoluti, non si supera il mezzo migliaio, praticamente ancora lo 0% della popolazione d’Oltralpe.

Il piano vaccini anti Covid-19

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato lo scorso 2 dicembre le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa.

A conclusione delle comunicazioni del Ministro della Salute il Senato e la Camera hanno approvato il documento.

Ecco i punti principali del Piano: