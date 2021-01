SARS-CoV-2 in Sicilia: Messina e due comuni del Catanese verso la zona rossa

Tre comuni siciliani potrebbero a breve diventare “zona rossa“. Si tratta della citta’ di Messina e dei comuni di Castel di Judica e Ramacca, entrambi in provincia di Catania. A preoccupare sono le relazioni trasmesse stamattina dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali all’assessorato alla Salute. Si procedera’ adesso a valutare le ulteriori richieste che in queste ore stanno arrivando da parte del servizio sanitario e delle amministrazioni locali e, in giornata, il presidente della Regione adottera’ i provvedimenti conseguenti.

“Tempestivita’ e rigore – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – sono per noi indispensabili in una fase in cui le performance positive sulla campagna vaccinale non possono e non devono subire distrazioni. Il mese di gennaio e’ strategico sotto il profilo sanitario ed economico. I cittadini sono i primi ad averne la piena consapevolezza. In particolare, in base alle recenti indicazioni del Comitato tecnico scientifico regionale, verra’ effettuato un monitoraggio costante e analitico su tutto il territorio regionale”.