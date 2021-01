SARS-CoV-2: terminata la quarantena del team OMS, inizia l’indagine a Wuhan

Terminano oggi le due settimane di quarantena del team di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità inviato in Cina: può quindi iniziare a Wuhan il lavoro sulle origini della pandemia di SARS-CoV-2, all’indomani delle richieste USA di un’indagine internazionale “solida e chiara“, come riferito dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

Il gruppo di esperti, arrivato il 14 gennaio nel capoluogo di Hubei, dove il virus è stato rilevato ufficialmente per la prima volta alla fine del 2019, ha lasciato il Covid Hotel indossando le mascherine a bordo di un autobus.

Il team, che ha lavorato finora in videoconferenza, è guidato da Peter Ben Embarek, il massimo esperto dell’OMS sulle malattie trasmesse dagli animali, e dovrebbe fermarsi in Cina per altre 2 settimane.

L’indagine OMS avrebbe dovuto avere inizio nei primi giorni di gennaio, ma un ritardo dell’ultimo minuto sui visti in Cina ha bloccato a sorpresa i programmi, tanto da costringere il direttore generale OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lanciare una rarissima critica, dicendosi “molto deluso” per gli sviluppi degli eventi. L’OMS ha insistito sul fatto che l’indagine non stava cercando “qualcuno da incolpare“, confermando la delicatezza dell’operazione.