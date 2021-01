SARS-CoV-2, tolleranza zero in Cina: Shijiazhuang “zona ad alto rischio” con solo 11 casi

In Cina alcune parti della provincia di Hebei, vicino a Pechino, sono state contrassegnate come “zona ad alto rischio” di SARS-CoV-2, dopo che sono stati registrati solo 14 nuovi casi: 11 contagi sono stati rilevati nella città di Shijiazhuang, dove si terranno alcuni eventi per le Olimpiadi invernali, mentre gli altri 3 casi sono stati registrati nella città di Yantai. Altre 30 persone sono risultate positive ma sono asintomatiche, ha riferito l’autorità sanitaria provinciale.

Alcune zone della città di Shijiazhuang sono state designate aree ad alto rischio: la classificazione implica che tali aree saranno sottoposte a test più severi e misure di isolamento, mentre parti di Yantai sono state contrassegnate come aree a medio rischio. I sanitari stanno verificando se un singolo evento, come una riunione di famiglia, possa avere dato origine a molti dei casi nella provincia di Hebei.

La Cina ha registrato un totale di 87.183 casi e 4.634 morti.

Le persone risultate positive ma asintomatiche vengono contate separatamente dal totale ufficiale.

Chiedendo cautela, le autorità hanno esortato decine di milioni di lavoratori a non viaggiare durante le vacanze del capodanno lunare (febbraio).