SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: 85 milioni di contagi, avviata campagna vaccinale massiva in diverse nazioni

Dalla sua comparsa alla fine del 2019 nella provincia cinese dell’Hubei, SARS-CoV-2 ha contagiato fino ad oggi 85,1 milioni di persone (85.122.080), tra cui si riportano 47.860.306 guarigioni e 1.843.135 vittime: è quanto riporta la Johns Hopkins University nel suo monitoraggio. Nonostante l’avvio della campagna vaccinale massiva in diverse nazioni, è ancora troppo presto per registrare l’impatto delle immunizzazioni sulla diffusione della malattia, una situazione che secondo le previsioni più ottimistiche non comporterà un’inversione di tendenza prima di un mese.

Nel frattempo SARS-CoV-2 non rallenta la sua marcia.

La nazione più colpita in termini assoluti restano gli Stati Uniti dove sono stati superati i 20,6 milioni di contagi e i 351mila morti. Almeno 210.479 persone hanno contratto SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della JHU. Le vittime correlate al Covid-19 sono state invece 1.394.

Almeno 13.071.925 dosi di vaccino sono state distribuite in tutto il Paese e almeno 4.225.756 sono state somministrate, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

In Germania sono stati registrati 9.847 nuovi casi e 302 decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Secondo l’Istituto Robert Koch, il calo dei contagi potrebbe essere dovuto al minor numero di test eseguito durante le festività natalizie. Complessivamente nel Paese si contano 1.775.513 casi e 34.574 morti.

Il lockdown attualmente in vigore si concluderà il 10 gennaio e non è escluso che possa proseguire.

In vista del Capodanno lunare, Pechino ha cominciato una massiccia campagna di vaccinazione: secondo la stampa locale, negli ultimi due giorni oltre 73mila persone hanno già ricevuto la prima dose. Le autorità sanitarie hanno appena dato l’approvazione “condizionale” a un candidato vaccino prodotto dal gigante farmaceutico Sinopharm, che ha una percentuale di efficacia del 79%. Pechino ha già vaccinato 4,5 milioni di persone, in gran parte con vaccini ancora in fase di sperimentazione, ma adesso ha in programma milioni di vaccinazioni in vista del Capodanno cinese, a partire dai gruppi considerati ad alto rischio di esposizione al virus (autisti di autobus, lavoratori portuali e di logistica, giovani che intendono tornare a studiare all’estero).