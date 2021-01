SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: il Brasile avvia la campagna di vaccinazione di massa

Sono ormai oltre 95 milioni (95.042.229) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: è quanto riporta la Johns Hopkins University nel consueto monitoraggio. Le vittime a livello globale sono 2.030.805, mentre le guarigioni sono salite a 52.318.440.

In Brasile è stata avviata la campagna di vaccinazione di massa: è stata un’infermiera 54enne di San Paolo, Monica Calazans, la prima persona vaccinata nel Paese, dopo il via libera al vaccino Oxford-AstraZeneca e al cinese Sinovac.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che aveva minimizzato la pandemia, è di nuovo al centro di critiche per la devastante seconda ondata che sta attraversando il Paese. Domenica sono stati registrati altri 551 morti dopo sei giorni consecutivi con una media di 1.000 decessi. Il totale delle vittime di Covid-19 nel Paese è di 209mila persone e 8,4 milioni di infezioni, rispettivamente il 2° e il 3° dato al mondo nella classifica.

La Cina ha superato quota cento contagi per il 6° giorno consecutivo, con 109 casi accertati, di cui 93 infezioni sviluppatesi localmente. Secondo l’ultimo bollettino emesso dalla Commissione Nazionale per la Sanità, i nuovi contagi si registrano soprattutto nella provincia di Hebei che confina con Pechino e nella provincia nord-orientale di Jilin. I nuovi focolai, e soprattutto quello in Hebei, preoccupano le autorità cinesi che la settimana scorsa hanno messo circa trenta milioni di persone in lockdown: l’ultima città in isolamento è Gongzhuling, in Jilin, che conta circa un milione di abitanti.

La Cina ha confermato anche 115 nuovi casi di infezioni asintomatiche, in lieve calo rispetto ai 119 registrati ieri.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 88.336 i contagi confermati nel paese, mentre il numero di decessi è 4.635.

Il numero di casi confermati in Germania nelle ultime 24 ore è stato di 7.141 positivi: lo ha reso noto il Robert Koch Institute, aggiornando a 2.040.659 il totale delle persone contagiate. Il bilancio delle vittime causato dal Covid-19 ha raggiunto quota 46.633, 214 in più rispetto a ieri.

Secondo la JHU, negli USA sono quasi 24 milioni le persone che hanno contratto il nuovo Coronavirus: con i 174.513 nuovi casi di ieri sono 23.936.773 i contagi totali confermati. Sono invece 1.723 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il virus, almeno 397.600 morti dall’inizio della pandemia.