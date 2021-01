SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: al via campagna vaccinale in Brasile, Germania pronta a inasprire le restrizioni

Sono 95,5 milioni (95.555.533) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 2.040.085, mentre le guarigioni sono salite a 52.634.885.

Gli Stati Uniti hanno superato i 24 milioni di casi e si stanno avvicinando alle 400mila vittime (398.981) per Covid: lo indicano i dati della JHU.

Il Brasile ha superato i 210mila morti e gli 8,5 milioni di contagi dall’inizio della pandemia. Le vittime sono state 460 nelle ultime 24 ore, per un totale di 210.328. I nuovi contagi sono 29.133, che portano il bilancio complessivo a 8.512.238.

Il Brasile, 3° Paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti e India, ha cominciato ieri la campagna vaccinale: il farmaco utilizzato è il CoronaVac, prodotto dalla cinese Sinovac in collaborazione con l’Istituto Butantan di San Paolo.

La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore altri 11.369 casi e 989 morti, stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institute. Con oltre 2 milioni di contagi e 46.000 decessi, il Paese è pronto a inasprire le restrizioni in vigore nel Paese, per fronteggiare le varianti del virus emerse nelle ultime settimane che lo rendono più trasmissibile. La cancelliera Angela Merkel si riunirà oggi con i leader dei 16 stati federali per decidere le nuove misure.