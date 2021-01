SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: la Cina conferma la prima vittima dopo 242 giorni, team OMS arrivato a Wuhan

Sono oltre 92 milioni (92.348.199) i contagi totali di SARS-CoV-2 confermati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University, che tiene conto dei dati ufficiali divulgati dai singoli Paesi. Le vittime a livello globale sono al momento 1.977.912, mentre le guarigioni sono quasi 51 milioni (50.975.723).

Il Paese più colpito al mondo in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con oltre 23 milioni di contagi e 384mila morti, seguono l’India e il Brasile.

La Cina ha registrato ieri un nuovo decesso legato a SARS-CoV-2, il primo in otto mesi: lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è stato registrato nella provincia di Hebei, dove è stato individuato un focolaio.

L’ultima vittima è stata segnalata nel Paese nel maggio 2020.

La Cina ha registrato ieri 138 nuovi casi di SARS-CoV-2, toccando i massimi da marzo 2020: lo ha confermato la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14. I nuovi contagi domestici sono in gran parte concentrati nella provincia di Hebei (81) e in quella settentrionale di Heilongjiang (43), che da ieri è in stato di emergenza.

Il team di ricercatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivato a Wuhan, la città cinese in cui è stata rilevata per la prima volta la pandemia di coronavirus, per condurre un’indagine sulle origini del virus: lo riferisce l’Associated Press. Il team di 10 membri inviato a Wuhan dall’OMS è stato approvato dal governo del presidente Xi Jinping dopo mesi di discussioni diplomatiche che hanno provocato un’insolita denuncia pubblica da parte del direttore generale dell’Organizzazione.

Il bilancio complessivo dei casi di Coronavirus negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia ha superato quota 23 milioni: è quanto emerge dai conteggi della JHU. I contagi nel Paese sono ad oggi 23.071.895, inclusi 384.653 decessi.

Nuovo record di morti in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.244 decessi, superando il precedente primato di venerdì (1.188). I nuovi casi sono stati 25.164.