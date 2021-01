SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: in Cina contagi al ribasso, negli USA 155mila nuovi casi

Sono oltre 101 milioni (101.433.989) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: è quanto riporta la Johns Hopkins University nell’ultimo aggiornamento. Le vittime a livello globale sono 2.190.464, mentre sono oltre 56 milioni (56.022.866) le persone guarite.

In Cina, la National Health Commission ha riferito oggi che sono stati rilevati 52 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, 36 dei quali sono stati causati da contagio locale nell’area nord-orientale. In particolare, 21 sono stati rilevati nella provincia di Heilongjiang, 13 nella provincia di Jilin, uno a Pechino e un altro nell’Hebei. Gli altri 16 positivi sono viaggiatori stranieri.

Si registra negli ultimi giorni una tendenza al ribasso: lunedì sono stati annunciati 124 casi, martedì 82; mercoledì 75 e giovedì 54.

Le autorità sanitarie hanno anche segnalato 42 nuove infezioni asintomatiche (19 delle quali provenienti dall’estero), sebbene non vengano incluse come casi confermati.

Negli Stati Uniti sono stati registrati circa 155.800 nuovi contagi e 3949 morti nelle ultime 24 ore: lo riporta la JHU. Da inizio pandemia i contagiati nel Paese sono 25.761.984, i morti 433.052.

L’Argentina ha registrato 9.471 nuovi casi giovedì portando il numero di positivi a 1.905.524, mentre i decessi sono saliti a 47.601, con i 166 conteggiati nelle ultime 24 ore. Il numero di infezioni segna una diminuzione rispetto ai 10.843 di mercoledì. Secondo il rapporto diffuso dal Ministero della Salute , la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con più casi confermati finora (794.572).

L’Argentina ha iniziato il 29 dicembre il suo piano di immunizzazione contro il Covid-19 con il vaccino russo Sputnik V, di cui si prevede l’arrivo di nuove dosi questa settimana.

Il Messico conta 155.145 vittime per Covid-19 da inizio pandemia (1.506 nelle ultime 24 ore): la cifra lo rende il 3° Paese al mondo per numero di decessi legati al Coronavirus, superando l’India che piange 153.847 morti.