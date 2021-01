SARS-CoV-2, ultime news dal Mondo: primo lockdown a Hong Kong, in Cina test di massa, negli USA Bill Gates si vaccina

Ha superato quota 2,1 milioni (2.107.281) il numero dei decessi legati a SARS-CoV-2 registrati ufficialmente nel mondo dall’inizio della pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University. I contagi totali sono oltre 98 milioni (98.157.700) di cui 54 milioni (54.115.919) di guariti.

Il Paese più colpito al mondo dal nuovo Coronavirus, in termini assoluti, restano gli Stati Uniti, con oltre 414mila morti e 24,8 milioni di casi. Seguono l’India e il Brasile.

La Cina ha registrato nella giornata di venerdì 107 nuovi casi di SARS-CoV-2, di cui 90 considerati “locali”. Le autorità cinesi hanno raddoppiato gli sforzi per contenere i focolai che hanno colpito 3 province nord-orientali, dove diverse aree sono state isolate e vengono effettuati massicci test tra la popolazione nel tentativo di fermare i contagi.

A migliaia di cittadini di Hong Kong è stato ordinato di rimanere a casa oggi, nel primo lockdown per SARS-CoV-2 della città mentre vengono sottoposti a test tutti i residenti di un quartiere densamente popolato colpito da un’ondata di infezioni. L’ordine è stato emesso durante la notte e riguarda blocchi abitativi nel quartiere di Jordan a Kowloon. “Le persone soggette a test obbligatori sono tenute a rimanere nei loro locali fino a quando tutti nell’area non siano stati testati e i risultati siano stati accertati“, ha precisato il governo in una nota aggiungendo che prevede di completare i test in 48 ore.

Negli Stati Uniti finora sono stati registrati 24.818.781 casi e 414.004 decessi, secondo i dati forniti dalla JHU: il bilancio è di altri 4.151 morti in più rispetto a giovedì e 194.111 nuovi contagiati. Lo Stato di New York rimane il più colpito dalla pandemia con 41.969 morti, seguito da California (36.172), Texas (34.381), Florida (25.011), New Jersey (20.875), Illinois (20.534) e Pennsylvania (20.269).

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha annunciato via Twitter di avere ricevuto il vaccino: “Uno dei vantaggi di avere 65 anni è avere i requisiti per vaccinarsi – ha scritto – Ho preso la mia prima dose questa settimana e mi sento benissimo. Grazie a tutti gli scienziati, ai partecipanti allo studio, alle autorità di regolamentazione e agli operatori sanitari in prima linea che ci hanno portato a questo punto“.

Il Brasile ha registrato 1.071 morti per Covid-19 e 55.319 contagi nelle ultime 24 ore: il bilancio totale delle vittime è salito a 215.299, mentre i contagi dall’inizio della pandemia sono 8.755.133. Il Brasile ha cominciato la campagna nazionale di vaccinazione domenica scorsa con il siero prodotto dalla cinese Sinovac in collaborazione con l’Istituto Butantan di San Paolo: ad oggi, i vaccinati sono 404.255.

In Messico il Ministero della Salute ha segnalato 21.007 nuovi casi e 1.440 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Il totale nel paese di 1.732.290 contagi e 147.614 morti.

In Germania nelle ultime 24 ore sono stati confermati 16.417 contagi per un totale di 2.122.679 infezioni dall’inizio della pandemia, secondo i dati del Robert Koch Institute. Nello stesso lasso di tempo di contano 879 morti per un totale di 51.521 decessi.