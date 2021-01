SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: ad oggi 98,7 milioni di contagi e 54,4 milioni di guarigioni

Sempre più vicini a quota 99 milioni (98.744.267) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 2.120.578, mentre le guarigioni sono salite a 54.435.854.

Per quanto riguarda i singoli Paesi, la Germania ha registrato 12.257 casi e 349 decessi nelle ultime 24 ore: lo riporta l’ultimo bollettino dell’Istituto Robert Koch, che aggiorna a 2.134.936 i contagi e a 51.870 le vittime dall’inizio della pandemia.

La Russia ha registrato altri 21.127 casi nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo delle infezioni dall’inizio della pandemia è pari a 3.719.400. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 491 decessi: il totale delle vittime è 69.462.

In Nuova Zelanda una donna di 56 anni è risultata positiva, dopo due test negativi: si tratta del primo caso di Coronavirus locale dallo scorso 18 novembre. La donna neozelandese era tornata ad Auckland il 30 dicembre dopo aver viaggiato in Spagna e nei Paesi Bassi per 4 mesi. Era uscita dall’isolamento imposto dalle autorità il 13 gennaio, in seguito a due tamponi negativi, ma nell’ultima settimana ha cominciato a manifestare lievi sintomi.