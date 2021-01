SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: dilagano i contagi tra USA e Brasile, in Cina solo 33 nuovi casi

Sono saliti a 88.859.245 i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.913.379, mentre le guarigioni sono 49.394.472.

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di contagi giornalieri, con quasi 290mila casi in 24 ore. I decessi sono stati invece 3.676, secondo i dati della JHU. In totale, gli Stati Uniti hanno registrato 21,8 milioni di casi e oltre 368mila morti dall’inizio della pandemia.

Lo Stato di New York continua ad essere il più colpito nel Paese con 39.282 morti, seguito da Texas (29.642), California (28.680), Florida (22.666) e New Jersey (19.716). Altri Stati con un gran numero di morti sono Illinois (19.108), Pennsylvania (17.376), Michigan (13.913), Massachusetts (12.985) e Georgia (11.314). In termini di infezioni, la California ha 2.595.109 casi, seguita dal Texas con 1.922.320, la terza è la Florida con 1.449.252, New York è quarta con 1.101.445 e l’Illinois quinta con 1.017.322.

Il Brasile ha superato quota 8 milioni di contagi, dopo aver superato ieri le 200mila vittime. I nuovi casi sono stati 84.977, che portano il totale a 8.015.920. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 1.379, il numero più alto dallo scorso 4 agosto. Dall’inizio della pandemia, le morti ufficiali nel Paese sono 201.542.

Il gigante sudamericano è il 2° Paese con il maggior numero di morti per SARS-CoV-2 nel mondo – dietro gli Stati Uniti – e il terzo con il maggior numero di infezioni della malattia, dopo USA e l’India.

La seconda ondata di contagi, che ha cominciato a prendere piede alla fine dello scorso anno – quando però la prima ondata non era ancora terminata – è coincisa con i festeggiamenti di fine anno e l’arrivo dell’estate australe, che ha aperto le porte a numerosi incontri e assembramenti nonostante le restrizioni delle autorità, che già in questi primi giorni di gennaio hanno registrato un notevole aumento dei casi.

In Messico ha superato quota 130mila (131.031) il numero totale dei decessi legati al virus dall’inizio della pandemia, secondo i dati della JHU. I contagi totali nel Paese sono stati finora 1,49 milioni, di cui 1,12 guariti.

In India ha superato quota 150mila (150.570) il numero totale dei decessi legati a SARS-CoV-2 ufficialmente registrati dall’inizio della pandemia, secondo i dati della JHU. I contagi totali nel Paese sono stati finora 10,41 milioni, di cui 10,03 guariti. L’India è seconda al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di contagi e terza dietro a USA e Brasile per numero di vittime da Coronavirus.

In Cina la National Health Commission ha annunciato oggi di avere registrato 33 nuovi positivi, tra cui 17 casi locali diagnosticati nella provincia nord-orientale del Liaoning e nella regione intorno a Pechino. I rimanenti 16 casi, rilevati in viaggiatori dall’estero, si sono verificati a Shanghai, Liaoning, Guangzhou, Jiangsu, Fujian e Shandong.

I 33 nuovi contagi oggi rappresentano una diminuzione del trend registrato nei giorni scorsi: l’8 sono stati annunciati 53 nuovi casi confermati, mentre erano 63 il giorno prima.

Le autorità sanitarie hanno anche confermato 38 infezioni asintomatiche, 21 delle quali provenienti dall’estero (non vengono considerati casi confermati a meno che non manifestino sintomi).

Non sono stati annunciati ulteriori decessi per Covid-19, quindi la cifra è rimasta a 4.634 (dati invariati da metà maggio).

In Germania sono stati rilevati 24.694 nuovi contagi, che portano il bilancio totale dei casi confermati a 1.891.581. Secondo il Robert Koch Institute sono stati registrati anche 1.083 decessi.