SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: 49 milioni di guarigioni su 89 milioni di contagi

Sono saliti a 89.611.443 i contagi totali di SARS-CoV-2 nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.926.343, mentre le guarigioni sono 49.710.144.

In riferimento ai singoli Paesi, in Messico è stata superata la soglia di 1,5 milioni di contagi dall’inizio della pandemia, secondo la JHU. Con i suoi 128,65 milioni di abitanti, il Paese ha registrato finora oltre 133mila decessi legati al nuovo Coronavirus. Il Messico è 4° al mondo per numero di vittime dietro a India (150mila), Brasile (202mila) e Stati Uniti (372mila).

La Germania ha registrato 16.946 nuovi casi nelle ultime 24 ore, aggiornando a 1.908.527 i contagi accertati da inizio pandemia: lo riporta il Robert Koch Institut, il cui conteggio riporta anche 465 ulteriori decessi, che portano a 40.343 il totale delle vittime.

Il Brasile ha registrato 62.290 nuovi positivi e 1.171 morti nella giornata di ieri, secondo il Ministero della Salute. Il Paese ha raggiunto 8.075.998 di contagi, mentre il numero totale di morti è 202.631, dopo che i decessi sono aumentati dell’11% nell’ultima settimana, secondo il Ministero.

L’Argentina ha acquistato circa un milione di dosi del vaccino cinese Shinopharm mentre i casi continuano ad aumentare a Buenos Aires e il Paese registra 11.057 nuovi positivi.

Buenos Aires è tornata ad essere l’epicentro della pandemia nel Paese: la Provincia e la città sono ancora una volta le aree con il maggior numero di nuovi contagi, 4.389 e 1.350 nuovi casi rispettivamente.