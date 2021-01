SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: nuovi record di vittime e contagi in America Latina

Sono oltre 97 milioni (97.476.740) i contagi totali di SARS-CoV-2 confermati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University nell’ultimo aggiornamento. Le vittime a livello globale sono 2.088.799, mentre le guarigioni sono salite a 53.699.726.

In Brasile ieri è stata un’altra giornata con oltre mille morti per Covid-19: le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.335, che fanno salire il bilancio totale a 214.228. Quasi decuplicati i decessi in Amazzonia, rispetto a dicembre: sono passati da 12 a 118 in media al giorno. I nuovi contagi da Coronavirus nel Paese sono stati 59.946 in 24 ore, per un totale di 8.699.814 dall’inizio della pandemia.

La Bolivia ha registrato nelle ultime 24 ore il numero più alto di morti della seconda ondata: 54 decessi su oltre 2mila nuovi contagi. Il numero totale delle vittime nel Paese ammonta a 9.818 da marzo scorso a oggi, secondo i dati del Ministero della Salute. Il numero più elevato di decessi giornalieri nel corso di tutta la pandemia è stato registrato a settembre scorso, durante la prima ondata (102).

La Colombia ha superato la soglia dei 50mila morti per la pandemia: lo ha reso noto il Ministero della Salute. L’ultimo rapporto quotidiano ha segnalato il decesso di 395 contagiati, per cui il numero totale dei morti da marzo è salito a quota 50.187. Per quanto riguarda invece i contagi, i positivi delle ultime 24 ore sono stati 15.366, portando il bilancio a 1.972.345. Le zone più colpite dalla pandemia sono Bogotá (576.011 casi), Antioquia (312.640), Valle del Cauca (159.546) e Atlantico (108.352).

Il Messico ha registrato un nuovo record di morti e contagi, secondo le autorità sanitarie locali: nelle ultime 24 ore sono stati conteggiati 1.803 decessi, portando il bilancio totale delle vittime a 146.174 nel Paese con 128 milioni di abitanti. Solo gli Stati Uniti, il Brasile e l’India hanno registrato più morti per Covid-19. Il numero di nuovi contagi tra mercoledì e giovedì si è attestato a 22.339, portando il totale a oltre 1,711 milioni dall’inizio della pandemia.

L’Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore 11.396 casi e 142 decessi, con un numero complessivo che sale rispettivamente a 1.843.077 e 46.355 dall’inizio della pandemia. La provincia di Buenos Aires resta la più colpita, seguita dalla capitale e dalla provincia di Santa Fe.