SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: nuovo triste record in Brasile, in USA Biden annuncia piano da 1,9 trilioni di dollari

Ha superato quota 93 milioni (93.087.609) il numero dei contagi di SARS-CoV-2 registrati ufficialmente nel mondo dall’inizio della pandemia, di cui 51.347.350 guariti: lo rende noto la Johns Hopkins University, che riporta anche 1.993.699 decessi.

Il Paese più colpito al mondo in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 23,3 milioni di contagi e 388mila decessi. Seguono l’India e il Brasile.

Ha superato quota 2 milioni il numero dei casi registrati in Germania dall’inizio della pandemia, di cui 22.368 nelle ultime 24 ore: lo rendono noto l’istituto tedesco Robert Koch e la JHU, secondo cui i guariti nel Paese europeo sono stati 1,64 milioni. Con i suoi 83 milioni di abitanti, la nazione più popolosa dell’UE ha registrato altri 1.113 decessi in un giorno, per un totale di 44.994.

La Cina ha riportato il maggior numero di casi giornalieri di in oltre 10 mesi. Secondo la Commissione sanitaria nazionale, le infezioni ieri sono state 144, in aumento sulle 138 di mercoledì, segnando il numero più alto dai 202 casi del primo marzo. I contagi importati sono 9, mentre quelli domestici 135, di cui 90 nella provincia di Hebei. Altri 43 casi sono stati segnalati nello Heilongjiang, con le province di Guangxi e Shaanxi che ne hanno riportato uno ciascuno.

In Brasile si registrano mille morti per il terzo giorno consecutivo: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 1.131 per un totale di 207mila vittime, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute. I nuovi casi sono 67.758, il secondo numero più alto dal 17 dicembre (69.830) e solo superato il 7 gennaio quando si è registrato il record di 87.840 casi.

Poche ore fa, il presidente eletto USA Joe Biden ha proposto un pacchetto di salvataggio da 1,9 trilioni di dollari per combattere la recessione economica e la crisi causata dal nuovo Coronavirus: “Dobbiamo affrontare di petto la crisi economica e sanitaria che stiamo affrontando. Ecco perché oggi annuncio il mio piano di salvataggio americano. Insieme cambieremo il corso della pandemia, costruiremo un ponte verso la ripresa economica e investiremo nella giustizia razziale,” ha twittato il presidente.

Il piano è la prima iniziativa legislativa di Biden e sarà il suo primo test al Senato, dove la tempistica dell’esame del provvedimento è incerta. Il dibattito potrebbe avvenire in contemporanea con quello sull’impeachment di Donald Trump, di fatto rallentandone l’approvazione. Biden però non vuole sentire parlare di ritardi: invita all’unità, necessaria “per far quello che serve al Paese“. Esortando a un’azione rapida, il presidente eletto boccia il piano vaccini della Casa Bianca definendolo un “fallimento“. Sui vaccini – ha spiegato – bisogna accelerare perché più velocemente si procede “prima ci lasciamo alle spalle la pandemia“. Da qui la promessa di 100 milioni di dosi di vaccini nei suoi primi 100 giorni di presidenza.

Il provvedimento presentato, destinato al salvataggio dell’economia, è parte di una strategia che prevede un piano per la ripresa, che include investimenti nelle infrastrutture e nella lotta al cambiamento climatico.