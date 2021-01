SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: oltre 4mila morti negli USA in 24 ore, in Brasile doppio record negativo

Hanno superato quota 88 milioni (88.024.120) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.898.259, mentre le guarigioni sono oltre 49 milioni (49.074.063).

Gli Stati Uniti hanno fatto registrare il record di 4mila morti in 24 ore, secondo la JHU. I nuovi casi positivi sono stati 265mila.

Il Brasile ha superato i 200mila morti nella giornata in cui ha registrato il numero più alto di vittime dall’inizio della pandemia: 1.841. Il Paese ha confermato anche un record di contagi: 94.517, che portano il numero complessivo a 7.961.673. Il Brasile è il 2° Paese per numero di vittime, alle spalle degli Stati Uniti, e il 3° per numero di contagi dopo USA e India.

L’Argentina ha confermato 13.835 nuovi casi, il più alto numero di infezioni in due mesi. Il numero dei decessi è salito a 44.122, dopo che nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti 146, mentre il numero di positivi è salito a 1.690.006. Secondo i report ufficiali, la provincia di Buenos Aires rimane il distretto con il maggior numero di casi, seguita da Santa Fe.

Il Paese ha già iniziato una campagna di vaccinazione nazionale con il primo lotto di 300mila dosi del siero russo Sputnik.