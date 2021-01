SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: l’OMS approva l’uso d’emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech

Sono oltre 83 milioni (83.424.446) i contagi totali di SARS-CoV-2 nel Mondo registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.818.008, mentre le guarigioni sono oltre 47 milioni (47.009.994).

In riferimento ai singoli Paesi, negli USA sono oltre 345mila i decessi legati a SARS-CoV-2 dall’inizio della pandemia, secondo i dati della JHU. I casi di contagio sfiorano quota 20 milioni.

L’OMS ha concesso la convalida di emergenza al vaccino Pfizer-BioNTech, aprendo così la strada ai Paesi di tutto il mondo per approvarne rapidamente l’importazione e la distribuzione.

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha comunicato che “il vaccino Pfizer/BionTech contro il Covid-19 è diventato il primo vaccino a ricevere la convalida dell’Oms per l’uso di emergenza dall’inizio dell’epidemia. Un equo accesso globale ai vaccini è fondamentale per combattere la pandemia“.