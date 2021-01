SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: verso la proroga del lockdown in Germania

Secondo l’ultimo aggiornamento del monitoraggio della Johns Hopkins University, sono saliti a 85.672.034 i contagi totali di SARS-CoV-2 nel mondo dall’inizio della pandemia. Le vittime a livello globale sono 1.853.334, mentre le guarigioni sono oltre 48 milioni (48.148.226).

Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota 20.817.140 casi confermati e 353.483 morti secondo i dati della JHU: sono stati registrati 1.705 morti in più rispetto a domenica e 171.811 nuovi contagi. L’aumento delle infezioni e dei decessi è molto più basso rispetto alla fine di dicembre – quando i casi giornalieri hanno superato i 250.000 e i decessi i 3.000 – probabilmente a causa di una più lenta segnalazione di nuovi casi nel fine settimana e a Capodanno.

Lo Stato di New York continua ad essere il più colpito con 38.599 morti, seguito da Texas (28.551), California (26.665), Florida (22.090) e New Jersey (19.225). In termini di contagi, la California ne riporta 2.441.317, seguita dal Texas con 1.826.572, terza la Florida con 1.376.692.

In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20.006 nuovi casi e 543 decessi: nell’ultimo bollettino epidemiologico, il Ministero della Salute ha riferito che tra domenica e lunedì il Paese ha registrato un’accelerazione nelle statistiche giornaliere, anche se nei fine settimana i numeri sono di solito più bassi a causa della mancanza di personale per il calcolo dei dati in alcuni comuni. Dal primo contagio del 26 febbraio e dalla prima morte del 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Paese riporta oggi 7.753.752 di casi confermati e un totale di 196.561 morti.

Il Messico ha confermato 6.464 nuovi casi e 544 morti, per un totale di 1.455.219 infezioni e 127.757 morti.

Il Messico rimane il 4° Paese al mondo con il maggior numero di morti per la pandemia, dietro a Stati Uniti, Brasile e India, secondo la JHU. E’ inoltre il 13° Paese per numero di contagi.

La Germania ha registrato altri 944 morti, che portano a 35.518 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia.

Secondo il Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 11.897 nuovi casi, per complessivi 1.787.410 contagi. Oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel terrà una videoconferenza con i governatori dei 16 Lander per discutere la proroga delle misure restrittive in vigore dal 16 dicembre scorso e in scadenza il prossimo 10 gennaio: il lockdown potrebbe essere prorogato fino alla fine di gennaio.