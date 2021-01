SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: nuovo tragico record di vittime in USA e Brasile, stato di emergenza in Giappone

Sono ormai oltre 87 milioni (87.161.708) i contagi totali di SARS-CoV-2 riportati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono al momento 1.882.643, mentre le persone guarite sono 48.755.976.

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo tragico record di decessi: secondo la JHU, in 24 ore sono morte 3.775 persone, quindi oltre 3.500 per la 4ª volta nelle 3 ultime settimane. Nel periodo dalla vigilia di Natale al 5 gennaio, i morti sono stati 31.146; dall’inizio della pandemia, il numero delle vittime è salito a 361.123, mentre i casi di contagio confermati sono in tutto 21,2 milioni.

Il Brasile ha registrato 1.266 morti nelle ultime 24 ore, la cifra più alta rilevata in un solo giorno dallo scorso 18 agosto: le vittime dall’inizio della pandemia salgono quindi a 199.043. I nuovi contagi sono stati 62.532, che portano il numero complessivo a 7.874.539.

La Germania ha registrato altri 1.070 decessi, che portano a 37.607 il totale dei morti. Secondo il Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore sono stati confermati anche 26.391 nuovi casi, per complessivi 1.835.038 contagi dall’inizio della pandemia.

Due giorni fa il governo ha inasprito il lockdown in vigore dallo scorso 16 dicembre, prorogandolo fino alla fine di gennaio.

Il Giappone si prepara a dichiarare oggi lo stato di emergenza nell’area di Tokyo a seguito del record di contagi registrato nella capitale e in tutto il Paese: a Tokyo i contagi sono stati 1.591, 6mila in tutto il Giappone. Le misure, in vigore da domani e fino al 7 febbraio, prevedono il divieto di servire alcol dopo le 19 per 150.000 bar e ristoranti a Tokyo e nelle tre prefetture di Kanagawa, Chiba e Saitama. Verrà chiesto ai cittadini di evitare di uscire dopo le 20. Le aziende dovranno intensificare il lavoro da remoto, in modo da ridurre del 70% il traffico dei pendolari. Le scuole resteranno aperte e gli eventi sportivi saranno consentiti con un massimo di 5mila spettatori.

In Cina è stato deciso di isolare Shijiazhuang (11 milioni di abitanti), capitale della provincia di Hebei, confinante con quella di Pechino. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 63, il numero più alto dallo scorso luglio, di cui 51 nella sola provincia di Hebei, dove si sono registrati anche altri 69 casi positivi senza sintomi.