SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: negli USA oltre 100mila ricoveri per il 31° giorno consecutivo

Sono quasi 84 milioni (83.963.772) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.827.540, mentre le guarigioni sono salite a 47.289.078.

In riferimento ai singoli Paesi, negli USA sono almeno 125.057 le persone ricoverate nelle ultime 24 ore in ospedale dopo aver contratto SARS-CoV-2, secondo il Covid Tracking Project. La CNN ha evidenziato che si tratta del 31° giorno consecutivo che negli Stati Uniti si registrano oltre 100mila ricoveri.

Rallenta la diffusione di SARS-CoV-2 in Germania, dove nel primo giorno dell’anno si sono registrati 12.690 casi, portando a 1.755.351 il totale dei contagiati: lo riporta il Robert Koch Institut, che segnala 336 decessi per complicanze in un giorno per un totale di 33.960. I dati sono inferiori rispetto a quelli registrati nei giorni precedenti, anche se a Capodanno è stato inferiore il numero delle persone che si sono sottoposte al test.