SARS-CoV-2 e vaccinazioni: in Italia 1.449.170 somministrazioni, 161.652 persone hanno ricevuto la 2ª dose

Secondo l’ultimo report pubblicato online sul sito del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 1.449.170 le dosi di vaccino contro SARS-CoV-2 finora somministrate in Italia, il 78,2% del totale delle dosi consegnate (1.853.475).

La somministrazione ha riguardato 909.943 donne e 539.227 uomini.

Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 161.652.

Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 959.515 operatori sanitari, 334.186 unità di personale non sanitario, 142.246 ospiti di strutture residenziali e 13.223 over 80.