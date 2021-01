SARS-CoV-2 e vaccinazioni: in Italia 1.602.332 somministrazioni, 293.501 persone hanno ricevuto la 2ª dose

Secondo il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 1.602.332 le dosi di vaccino contro SARS-CoV-2 finora somministrate in Italia, il 75.3% del totale delle dosi consegnate (2.127.255).

La somministrazione ha riguardato 1.006.028 donne e 596.304 uomini.

Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 293.501.

Le dosi sono state somministrate a 1.078.061 operatori sanitari, 354.888 unità di personale non sanitario, 155.269 ospiti di strutture residenziali e 14.114 over 80.