SARS-CoV-2 e vaccinazioni: in Italia somministrate 791.734 dosi

Secondo il report online diffuso dal commissario straordinario per l’emergenza, sono 791.734 le persone finora vaccinate contro il SARS-CoV-2 in Italia, 492.048 donne e 299.686 uomini. Il dato è aggiornato alle 23:01 di ieri.

Hanno ricevuto il vaccino 619.430 operatori sanitari, 114.703 unità di personale non sanitario e 57.601 ospiti di RSA.

Il numero di dosi somministrate è pari al 54,6% del totale delle dosi consegnate con il primo lotto su tutto il territorio nazionale (1.406.925).