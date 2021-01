SARS-CoV-2 e vaccinazioni: in Italia 1.187.920 somministrazioni, 3.189 con doppia dose

Secondo l’ultimo aggiornamento del report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 1.187.920 le persone vaccinate contro SARS-CoV-2 in Italia, 744.537 donne e 443.383 uomini.

Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino sono 3.189.

Il siero è stato somministrato a 843.353 operatori sanitari, 251.248 unità di personale non sanitario e 92.753 ospiti di strutture residenziali. Solo 566 sono gli over 80 vaccinati.