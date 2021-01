SARS-CoV-2 e vaccinazioni: in Italia 1.039.366 somministrazioni

Secondo il report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 1.039.366 le persone finora vaccinate contro il SARS-CoV-2 in Italia, 651.689 donne e 387.677 uomini.

Hanno ricevuto il vaccino 777.961 operatori sanitari, 169.703 unità di personale non sanitario e 91.702 ospiti di RSA.

E’ stato somministrato sinora a livello nazionale il 68,7% delle dosi consegnate (1.455.675).