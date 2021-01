SARS-CoV-2, le vaccinazioni nel Mondo: oltre 72mila somministrazioni in Italia, negli USA sono 4,2 milioni

Sono salite a 72.397 le persone vaccinate contro SARS-CoV-2 in Italia, secondo l’ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l’emergenza. In testa per numero di somministrazioni il Lazio, con 16.366 vaccinazioni (il 35,7% delle dosi disponibili), seguono il Piemonte (9.478 – 23,2%), la Toscana (6.824 – 24,4%) e la Campania (6.671 – 19,7).

Oltreoceano, negli USA, mentre è stato registrato un nuovo record di casi (oltre 277mila infezioni in un solo giorno), prosegue il programma di vaccinazioni: 4,2 milioni le persone che hanno ricevuto il siero, 13 milioni le dosi distribuite.

Il presidente uscente Donald Trump aveva promesso 20 milioni di vaccinazioni entro la fine del 2020.

L’India ha ufficializzato l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino Oxford/AstraZeneca e di un immunizzante prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech: “I vaccini del Serum Institute (Oxford/AstraZeneca) e Bharat Biotech sono stati approvati per un uso limitato in situazioni di emergenza“, ha annunciato il direttore dell’Agenzia del farmaco nazionale. L’approvazione dovrebbe dare il via a una delle più grandi campagne di vaccinazione del mondo nei prossimi giorni.