SARS-CoV-2 e vaccinazioni, nuovo aggiornamento: in Italia 1.293.941 somministrazioni, l’83% del totale delle dosi disponibili

In base all’ultimo aggiornamento (ore 08:03) del report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, sono 1.293.941 le dosi di vaccino contro il SARS-CoV-2 finora somministrate in Italia, l’83% del totale delle dosi disponibili (pari a 1.558.635) al momento.

La somministrazione ha riguardato finora 814.678 donne e 479.263 uomini.

Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose, e quindi pienamente vaccinate, sono ora 29.742.

Le dosi sono state somministrate a 783.640 operatori sanitari, 391.002 unità di personale non sanitario, 108.542 ospiti di strutture residenziali e 10.757 over 80.