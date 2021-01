SARS-CoV-2 e vaccinazioni: oltre 1,7 milioni di somministrazioni, 381mila persone hanno ricevuto la 2ª dose

Secondo l’ultimo aggiornamento del Report vaccini del governo, sono oltre 1,7 milioni le dosi di vaccini somministrate in Italia: le somministrazioni sono arrivate ad un totale di 1.700.625 mentre le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 381.837.

Sono state somministrate 1.152.436 dosi a operatori sanitari, 371.623 dosi a personale non sanitario, 162.257 dosi a ospiti delle RSA e 14.309 dosi a over 80. Le dosi consegnate sono 2.319.135.