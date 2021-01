SARS-CoV-2 e vaccini: in Italia somministrate 412.619 dosi, in testa Toscana e Campania

Secondo il report del commissario per l’emergenza, aggiornato alle ore 00.23 di oggi, sono 412.619 le dosi di vaccino contro SARS-CoV-2 somministrate in Italia.

I vaccinati sono 253.576 donne e 159.043 uomini, suddivisi tra 345.659 operatori sanitari, 42.657 unità di personale non sanitario e 24.303 ospiti di RSA.

Le regioni che hanno somministrato la maggior parte delle dosi ricevute sono la Toscana e la Campania (59,9%) davanti al Veneto (58,9%) e al Lazio (56,4%).