SARS-CoV-2 e vaccini: in Italia somministrate 413.121 dosi, il Lazio torna in testa

In base all’ultimo aggiornamento elaborato dal Ministero della Salute, sono 413.121 i vaccini anti-SARS-CoV-2 Pfizer-BioNTech somministrati in Italia, il 45% delle dosi finora consegnate dall’azienda statunitense, pari a 918.450.

Il dato è aggiornato alle 10:06 di oggi.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, torna in testa il Lazio con 49.450 dosi somministrate, il Veneto (45.919), la Sicilia (44.211) e l’Emilia Romagna (41.790).