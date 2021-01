SARS-CoV-2 e vaccini: dal Regno Unito via libera al siero Moderna

Nel Regno Unito le autorità regolatorie nazionali hanno autorizzato l’uso del vaccino anti-SARS-CoV-2 prodotto da Moderna.

Il Ministro della Salute Matt Hancock ha definito “una grande notizia” l’approvazione del vaccino, definendolo “un’altra arma nel nostro arsenale per domare questa malattia terribile“. “Abbiamo già vaccinato 1,5 milioni di persone nel Regno Unito ed il vaccino di Moderna ci permetterà di accelerare il nostro programma di vaccinazione“.

Il via libera è arrivato dopo mesi di rigorosi test clinici e analisi approfondite su sicurezza ed efficacia.

Londra ha annunciato che acquisterà altre 10 milioni di dosi del vaccino Moderna, che si aggiungono alle sette milioni già ordinate. Le consegne dovrebbero iniziare in primavera.