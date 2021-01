I vaccini rappresentano un’importante arma per combattere la pandemia di SARS-CoV-2 e per favorirne la diffusione, è in sviluppo anche uno in forma di cerotto, per facilitare l’immunizzazione di persone con paura degli aghi. Il dispositivo, il primo al mondo di questo tipo, con microaghi piu’ sottili di un capello umano, funzionerebbe in modo simile ad un cerotto alla nicotina. Il dispositivo, che viene sviluppato da ricercatori britannici, è realizzato in policarbonato o silicone, penetrerà nella pelle per somministrare un vaccino e sarà tenuto in posizione con un ‘patch’ come il nastro adesivo per un massimo di 24 ore.

Il dispositivo e’ adatto a chi ha paura degli aghi e delle punture. “I microaghi – afferma Olivia Howells, studentessa di dottorato che ha contributo al progetto – non penetrano troppo profondamente nella pelle e non stimolano i recettori del dolore, quindi sono meno dolorosi di un ago ipodermico”.

Secondo i ricercatori della Swansea University, il cerotto e’ progettato per consentire ai pazienti di auto-somministrarsi il vaccino e monitorare la risposta del proprio corpo. Un prototipo, secondo quanto riporta la BBC, “sara’ sviluppato entro la fine di marzo nella speranza che possa essere presentato per le sperimentazioni cliniche“. I ricercatori della Swansea University mirano a rendere il dispositivo disponibile in commercio entro tre anni.

Il progetto ha ricevuto fondi del governo gallese e finanziamenti europei come parte della risposta globale alla pandemia, anche se si spera possa essere utilizzato per trattare altre malattie infettive. “Quello che ci aspettiamo in risposta all’auto-somministrazione di questo cerotto vaccinale – evidenzia il dottor Sanjiv Sharma, docente di ingegneria medica della Swansea University – e’ di vedere la produzione di immunoglobuline, anticorpi che il dispositivo sara’ in grado di rilevare. Questo dispositivo di somministrazione del vaccino a basso costo garantira’ un ritorno sicuro al lavoro e una gestione dei successivi focolai di Covid-19″.