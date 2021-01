SARS-CoV-2 e vaccino: Italia 2ª in UE dopo la Germania, Francia indietro

Sono 322.943 le dosi di vaccino contro SARS-CoV-2 somministrate in Italia: il dato, contenuto nel report del commissario per l’emergenza, è aggiornato alle 09:29 di oggi.

I vaccinati sono 196.661 donne e 126.282 uomini, suddivisi tra 274.669 operatori sanitari, 30.488 unità di personale non sanitario e 17.786 ospiti di Rsa.

La regione che ha somministrato la maggior parte delle dosi ricevute al momento è il Veneto (84,4%), davanti alla Toscana (79,9%) e al Lazio (67,2).

Secondo quanto rileva l’Agenas, in un’elaborazione aggiornata alle 12:16, l’Italia è 2ª tra i Paesi dell’Unione Europea, dietro la Germania, per numero di dosi di vaccino somministrate.

La Germania registra a oggi 367.331 dosi, seguono a distanza la Polonia (160.359) e la Spagna (139.339). Ancora molto indietro la Francia, ferma a 5.000 dosi somministrate, meno anche della media di dosi utilizzate per Paese, che in Europa è pari a 7.557.