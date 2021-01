Il vaccino Moderna contro SARS-CoV-2, da poco approvato dall’AIFA, sta per arrivare in Italia. Nel complesso, il nostro Paese ha prenotato 10 milioni 768mila dosi all’azienda americana. Le prime 47mila dosi sono attese tra lunedi’ e martedi’ prossimi. Nella settimana dal 25 gennaio e’ prevista la consegna di altre 66mila dosi, per arrivare entro fine mese a un totale di 113mila. Nella settimana dell’8 febbraio sono in arrivo ulteriori 163mila dosi, e in quella del 22 488mila. In tutto, tra gennaio e febbraio l’Italia avra’ a disposizione 764mila dosi di vaccino Moderna.