SARS-CoV-2, cresce la preoccupazione tra gli scienziati: “le varianti brasiliane sono due”

Dal Brasile arrivano notizie preoccupanti per scienziati ed esperti per quanto riguarda il virus di SARS-CoV-2: la professoressa Wendy Barclay, capo del G2P-UK National Virology Consortium, ha spiegato alla Bbc che “le varianti brasiliane” – che hanno indotto fra l’altro il governo di Londra a imporre da oggi la chiusura temporanea precauzionale dei confini del Regno Unito ai viaggi dall’intero Sudamerica e dal Portogallo – sono in realta’ “due“. Una notizia che fa preoccupare gli scienziati britannici e di altri paesi a causa della possibile virulenza e le incognite legate a una nuova, ulteriore mutazione del coronavirus riscontrata di recente in Brasile.