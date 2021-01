SARS-CoV-2, vendeva a domicilio farmaci cinesi indicati efficaci contro il Covid: donna originaria della Cina denunciata

Davvero incredibile quanto scoperto a Firenze: una donna di origini cinesi vendeva a domicilio farmaci cinesi indicati efficaci contro il coronavirus, ma non autorizzati per l’importazione e per la vendita sul territorio italiano. La Guardia di Finanza di Firenze ha sequestrato un totale di 10 mila pillole nell’abitazione della donna, che avrebbe venduto i farmaci a domicilio. La signora è stata denunciata per ricettazione, commercializzazione e somministrazione abusiva di farmaci non autorizzati. La donna ha destato sospetti dopo che è stata fermata per un controllo mentre si spostava con la sua auto, dove sono state trovate diverse confezioni di farmaci non autorizzati. Le autorità si sono insospettite e hanno avviato delle verifiche. Nell’abitazione della donna sono stati sequestrate anche 3000 confezioni di sciroppo e bustine granulari, provenienti sempre dalla Cina, ma anche preparati di erbe “anti-coronavirus”.