SARS-CoV, vaccinato anche Burioni: “Sicuro ed efficace, ricorderò per sempre questo giorno”

Anche il virologo Roberto Burioni ha ricevuto il vaccino contro SARS-CoV-2. “Il vaccino è una semplice iniezione nel braccio, ma in realtà è qualcosa di molto di più: è il miracolo della scienza che in 11 mesi è riuscita a fare un vaccino. E’ un miracolo che per un virus scoperto il 10 gennaio 2020, io il 7 gennaio 2021 mi sia potuto vaccinare con un vaccino sicuro ed efficace“, ha detto Burioni, professore di virologia all’Università San Raffaele, di Milano, in diretta a SkyTg24. “E’ un giorno che io sicuramente ricorderò per sempre, da virologo, da medico e da cittadino“, aggiunge.