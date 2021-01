Sars-Cov2, fonti governo tedesco: “Il vaccino di Astrazeneca non è efficace per gli over 65”

Il vaccino anti coronavirus di AstraZeneca potrebbe non essere molto efficace per le persone di età superiore ai 65 anni. Lo hanno riferito fonti governative tedesche al tabloid Bild e a Handelsblatt. Secondo quanto riportato dalla Bild, il governo di Berlino teme che le autorità europee possano non approvare il farmaco prodotto da Astrazeneca per gli ultrasessantacinquenni. L’azienda britannico-svedese, che ha sviluppato il suo vaccino in collaborazione con l’Università di Oxford, venerdì ha avvertito l’Unione europea che le forniture previste potrebbero non essere consegnate fino alla fine di marzo.