Sars-Cov-2, Brusaferro: “La curva della mortalità è in decrescita ma si potrebbe superare la soglia critica dei posti letto”

La curva della mortalità è in decrescita, anche se negli ultimi periodi c’è una decrescita più lenta. E’ quanto dichiarato dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. La situazione indica che l’Rt e incidenza sono aumentati ma va riconosciuto che l’aumento contenuto dell’incidenza è frutto degli sforzi fatti negli ultimi 15 giorni. Ci sono regioni come Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia autonomia di Bolzano, che hanno però incidenze particolarmente elevate. Siamo quindi in una fase delicata in cui sono richieste rigorose misure di mitigazione per fare sì che la curva si appiattisca sempre di piu’ e poi possa decrescere anche in una stagione caratterizzata dall’influenza, ha precisato Brusaferro.

La curva dell’occupazione dei posti letto in terapie intensiva e area medica si e’ un po’ fermata, quindi siamo ancora in una fase di stabilita’. La probabilita’ che si possa però superare la soglia critica riguarda molte regioni ed e’ opportuno intervenire tempestivamente, sottolineato il presidente dell’ISS.

“Ci troviamo in una fase delicata in cui la circolazione è alta: è stata contenuta, ma richiede grande attenzione e il mantenimento di rigorose misure di mitigazione per evitare che in Regioni con Rt sopra 1 e rischio alto l’incremento dell’incidenza possa aumentare. Abbiamo raccolto i frutti rispetto alle misure adottate, ma vanno mantenute e modulate a livello nazionale e regionale per fare in modo che la curva si appiattisca per poi decrescere in una stagione a rischio per l’influenza“, ha precisato Brusaferro.

“Lockdown? Ci stiamo muovendo in un modello messo a punto in questi mesi, la maggior parte delle Regioni saranno arancioni o rosse. Le misure delle festività hanno contenuto la crescita dei contagi, crediamo che con queste misure si possa proseguire”, conclude il presidente dell’Iss.