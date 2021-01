SARS-CoV-2, lo studio: reinfezioni sono rarissime e asintomatiche, chi è guarito ha gli anticorpi ed è immune per almeno 5 mesi

E’ raro che un individuo che ha avuto il Covid-19 si reinfetti. L’incidenza di reinfezioni è dell’1% sui guariti, ma questi ultimi potrebbero comunque aiutare la diffusione del virus, in quanto associati ad alta carica virale senza sintomi. E’ quanto mette in luce uno studio su oltre 20.000 operatori sanitari del Regno Unito e pubblicato sul British Medical Journal (Bmj), che mostra come le risposte immunitarie da infezioni passate riducono il rischio di contrarre nuovamente il Covid dell’83% per almeno 5 mesi. I risultati provvisori dello studio Sars-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation (Siren), la piu’ grande indagine sulla reinfezione da coronavirus che prevede sistematicamente per i partecipanti test molecolari e antigenici per i partecipanti, suggeriscono che l’immunita’ naturale potrebbe essere efficace quanto la vaccinazione, almeno nel periodo di 5 mesi che lo studio ha coperto finora, spiegano i ricercatori della Public Health England, guidati da Susan Hopkins.

Secondo i dati raccolti, le infezioni ripetute sono rare: si sono verificate in meno dell’1% di circa 6.600 partecipanti che erano gia’ stati malati di Covid-19 nello studio. Nel corso dei 5 mesi, il team ha trovato 44 ‘possibili’ reinfezioni mentre nel gruppo di 14.000 partecipanti che non erano stati precedentemente infettati, 318 persone sono risultate positive al virus. Lo studio non ha valutato se i sintomi fossero migliori o peggiori durante la seconda infezione rispetto alla prima, ma solo il 30% circa delle persone con possibili reinfezioni ha riportato sintomi, rispetto al 78% dei partecipanti infettati per la prima volta. Non solo. I ricercatori hanno scoperto che le persone reinfettate possono portare alti livelli di virus nel naso e nella gola, anche quando non mostrano sintomi, e da questo consegue un alto rischio di trasmettere il virus ad altri.