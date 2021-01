Schioccare le dita: non tutti sanno che a fare rumore non sono i due polpastrelli

Schioccare le dita è un atto comunissimo che in tantissimi fanno quotidianamente. Un gesto semplicissimo che impariamo sin da bambini, che spesso ci aiuta a tenere il tempo, ma anche per attirare l’attenzione di qualcuno o per distrarre i più piccini mentre fanno i capricci. Non tutti però conoscono a fondo il vero ‘meccanismo’ di questo comunissimo gesto. Come si fa? Basta sfregare i polpastrelli di una mano, solitamente pollice e medio. Ma cosa crea davvero il rumore? Non sono le due dita che si strofinano a creare lo schiocco, bensì ‘l’urto’ del medio contro il palmo della mano. La tensione creata dallo sfregamento tra pollice e medio (ma anche indice o anulare) porta il secondo dito a spostarsi con forza verso il basso colpendo ad alta velocità il palmo della mano. E’ proprio questo ‘urto’ a creare il rumore. Il dito medio, sbattendo a tutta velocità col palmo della mano dà vita allo schiocco. In quanti adesso proveranno a schioccare le dita per capire effettivamente come funziona questo gesto così comune ma forse non troppo conosciuto a fondo? Sui social circolano da tempo tante foto, diventate virali, che hanno lasciato senza parole tantissime persone, che non erano a conoscenza del vero meccanismo di questo gesto.