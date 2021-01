Una scia di distruzione lunga 16 km: tornado killer sorprende l’Alabama nella notte [FOTO e VIDEO]

Un tornado ha devastato una vasta area dell’Alabama, sorprendendo nel cuore della notte i residenti dei sobborghi nei pressi della città di Birmingham: il vortice ha colpito in particolare la zona di Fultondale nella notte di lunedì, provocando almeno 30 feriti e un morto, un adolescente.

Diverse famiglie sono rimaste intrappolate in case danneggiate: Tim Herring è sopravvissuto riparandosi all’interno della vasca da bagno con sua moglie, mentre il tornado distruggeva la sua casa.

Secondo il National Weather Service, si sarebbe trattato di un tornado di categoria EF-2 con venti a 217 km/h.

Il vortice si è lasciato dietro una scia di distruzione lunga almeno 16 km, che ha sconvolto persino i residenti di Birmingham, abituati ai fenomeni meteo estremi.

This drone footage shows the devastation after a tornado touched down near Birmingham, Alabama. https://t.co/vv71roqqJ6 pic.twitter.com/eLyCHqrtWO

— NBCWashington (@nbcwashington) January 27, 2021