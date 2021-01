Sciame sismico in Perù: forti scosse di terremoto a Marcona, nella provincia di Nazca [DATI e MAPPE]

Paura in Perù, dove uno sciame sismico sta interessando l’area di Marcona, sulla costa meridionale, nella provincia desertica di Nazca, sotto il cui territorio si forma la placca sotterranea che si scontra con la placca marina, producendo la principale attività sismica nell’area.

L’Istituto geofisico statunitense USGS riporta che il terremoto più forte ha avuto magnitudo 5.5, e si è verificata alle 23:59 UTC della scorsa notte (tardo pomeriggio ora locale): l’evento è stato preceduto e seguito da scosse di magnitudo 4.8, 5.1 e 5.3.

Tanta paura per gli abitanti della zona, ma, secondo quanto riferito dal Centro Sismologico Nazionale, non sono state segnalate vittime.

Il Perù si trova nella c.d. Cintura di Fuoco del Pacifico, dove si verifica l’80% dell’attività sismica mondiale.