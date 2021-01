Tragico incidente in montagna in provincia di Bergamo. Lo comunica via Twitter il Soccorso alpino e Speleologico: “#Lombardia, Castione della Presolana: incidente mortale per una coppia impegnata in un’escursione su una strada sterrata. A causa del ghiaccio in un punto esposto, uno dei due è scivolato e l’altro ha tentato di salvarlo. Purtroppo entrambi sono scivolati per centinaia di metri”.