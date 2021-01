Scoperto il fossile dell’animale più grande mai stato sulla Terra: è un dinosauro di 98 milioni di anni [FOTO]

Potrebbe essere stato il più grande animale che abbia mai camminato sulla terra. E’ sauropode titanosauro, vissuto nel Cretaceo inferiore, e il suo fossile è stato portato alla luce nella provincia di Neuquèn, in Argentina, nel 2012. L’esemplare, chiamato MOZ-Pv 1221, ha circa 98 milioni di anni. Lo studio che lo ha preso in esame è stato pubblicato sulla rivista Cretaceous Research dagli esperti del Consejo Nacional de Investigaciones Cientiìficas y Técnicas (CONICET), che hanno analizzato le 24 vertebre della coda e alcune ossa pelviche del dinosauro. “Pensiamo che si tratti di titanosauro – afferma Alejandro Otero del CONICET – uno dei grandi sauropodi, caratterizzato dalle enormi dimensioni, dalle zampe e dalla coda allungata, ma i fossili non sembrano corrispondere con gli altri resti di sauropodi conosciuti, per cui, anche se per ora non abbiamo modo di dimostrarlo, potrebbe anche trattarsi di una nuova specie”.

Il team ha analizzato i resti trovati negli strati di roccia della Formazione Candeleros, una formazione rocciosa risalente al Cretaceo superiore. “L’esemplare rinvenuto – precisa l’esperto – può essere considerato uno dei piu’ grandi titanosauri. E’ infatti probabile che raggiungesse una lunghezza di oltre 37 metri e pesasse circa 55-57 tonnellate. Se tali risultati venissero confermati, il primato della balenottera azzurra come animale piu’ grande della Terra, con i suoi 33,6 metri, verrebbe superato da questa specie”. Secondo gli autori il dinosauro in questione, a differenza di altri resti scavati dalla formazione, è rimasto abbastanza intatto, il che suggerisce che nelle zone limitrofe potrebbero emergere altre ossa dello scheletro. “A causa della natura parziale della scoperta – commenta lo scienziato – non e’ stato ancora possibile stimare il peso di MOZ-Pv 1221. Sappiamo che 98 milioni di anni fa la provincia di Neuque’n ospitava numerose specie di sauropodi, ognuna delle quali occupava una nicchia nell’ecosistema e nella rete alimentare”. “Questo esemplare – conclude Otero – dimostra la coesistenza di titanosauri di grandi dimensioni e rebbachisauridi piu’ piccoli”.